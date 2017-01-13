Обама: Победа Трампа стала неожиданностью

Действующий президент США Барак Обама в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS рассказал о своём отношении к администрации избранного американского лидера Дональда Трампа и объяснил, почему не стоит недооценивать его преемника. Фрагмент интервью Обамы опубликован на сайте телеканала.

По мнению главы Белого дома, победа Трампа стала неожиданностью.

«Это необычно, соглашусь. Думаю, что и сам избранный президент согласился бы с этим. Он необычный кандидат», — ответил Обама на соответствующий вопрос журналиста.

Американский лидер считает, что кампания Трампа была «импровизационной», из-за чего он заручился поддержкой не всех членов Республиканской партии, от которой избирался.

Несмотря на неоднозначное отношение американского истеблишмента к Трампу, его не стоит недооценивать, поскольку ему удалось выиграть гонку и стать 45-м президентом США, добавил Обама, пишет RT.