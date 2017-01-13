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Шувалов: Российские контрсанкции могут быть отменены

13.01.2017 - 16:52

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что российские контрсанкции могут быть отменены. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Наверно, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе мне, министру сельского хозяйства, министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — сказал Шувалов на Гайдаровском форуме.

Он также подчеркнул, что с финансово-экономическим блоком правительства и губернаторами следует извлечь максимальные выгоды для экономики России.

Вице-премьер добавил, что «контрсанкции в определенной части значительно изменили ландшафт производства отдельных видов сырья, пищевой переработки и распространения через торговые сети».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предложенные сенаторами в США санкции могут нанести ущерб глобальной экономике.

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