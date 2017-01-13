Трамп: Клинтон – "чертовски виновна"

Избранный американский лидер Дональд Трамп считает, что экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон нельзя было допускать до участия в выборах.

«Какие могут быть претензии у людей Хиллари Клинтон к ФБР? Учитывая информацию, которой они обладали, её вообще нельзя было допускать до участия в гонке — она чертовски виновна», — написал Трамп в своём Twitter.

По мнению республиканца, в ФБР «слишком хорошо» обошлись с Клинтон, пишет RT.

Кроме того, Трамп предположил, что экс-госсекретарь США проиграла выборы, поскольку проводила кампанию не в тех штатах. Также он отметил, что она вела её «без энтузиазма».