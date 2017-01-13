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В ЕС заявили о минимальном влиянии антироссийских санкций на экономику блока

13.01.2017 - 15:53

Влияние антироссийских санкций, введённых Евросоюзом, имело минимальное значение для экономики блока, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.

«В области конкретного влияния я могу только повторить то, что уже сказала: оно было минимальным и смягчено другими мерами», — сказала она.

Как подчеркнула Косьянчич, данные ограничительные меры изначально задумывались с минимальным влиянием на экономику стран ЕС.

В декабре Евросоюз продлил санкции против России ещё на полгода.

Согласно докладу Австрийского института экономических исследований, «экономическая война» Евросоюза с Россией только в 2015 году обошлась блоку почти в €18 млрд, а работы лишились 400 тыс. европейцев, пишет RT.

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