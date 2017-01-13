В ЕС заявили о минимальном влиянии антироссийских санкций на экономику блока

Влияние антироссийских санкций, введённых Евросоюзом, имело минимальное значение для экономики блока, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.

«В области конкретного влияния я могу только повторить то, что уже сказала: оно было минимальным и смягчено другими мерами», — сказала она.

Как подчеркнула Косьянчич, данные ограничительные меры изначально задумывались с минимальным влиянием на экономику стран ЕС.

В декабре Евросоюз продлил санкции против России ещё на полгода.

Согласно докладу Австрийского института экономических исследований, «экономическая война» Евросоюза с Россией только в 2015 году обошлась блоку почти в €18 млрд, а работы лишились 400 тыс. европейцев, пишет RT.