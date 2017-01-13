СМИ: Визит Байдена в Киев перенесен

Вице-президент США Джо Байден перенёс визит на Украину на 16 января, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.

«Визит Байдена в Киев перенесён на понедельник», — сообщил источник, пишет RT.

В ходе визита запланирована встреча Байдена с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джо Байден намерен посетить Украину и Швейцарию перед своей отставкой. Сообщалось, что визит должен был состояться с 15 по 18 января.