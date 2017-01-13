Эрдоган: Турецкие военные не покинут Кипр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооружённые силы не покинут Кипр, несмотря на переговоры по воссоединению острова, сообщает NTV.

«Северный Кипр демонстрирует искреннюю позицию, но Греция... имеет другие ожидания по сравнению с Турцией как страной-гарантом. Даже речи не может быть о том, чтобы турецкие военные покинули Кипр. План Аннана больше не действует. Теперь это новый переговорный процесс», — сказал он.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис по итогам конференции в Женеве заявил, что в политическом диалоге по вопросу воссоединения Кипра был достигнут прогресс, пишет RT.

Кипр был разделён с 1974 года после вооружённого вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.