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Милиционеры-перебежчики начали массово возвращаться в ДНР

13.01.2017 - 15:43

Сотрудники ГУ МВД в Донецкой области, которые в июле 2014 года, выполняя приказ своего руководства, спешно покинули территорию Донецкой Народной Республики, убедились в лживости обещаний украинского руководства и пытаются любыми путями вернуться на родину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР, опубликовав видео бесед с вернувшимися в ДНР сотрудниками правоохранительных органов Украины.

«По приезду на подконтрольную Украине территорию, милиционеры выяснили, что им на новом месте никто не рад, на этой почве стали возникать конфликты с так называемыми "защитниками родины", - сообщили в МВД ДНР.

Как рассказали сотрудники украинской милиции, многих из них уволили, некоторых за 2 года до пенсии.

«Всех поувольняли и всё. Транспортную милицию расформировали. Теперь кто где - кто лес валит, кто охранником устроился», - сообщил инспектор патрульной службы линейного отдела милиции на станции "Енакиево".

Многие из них испытывают разочарование в украинской власти из-за низкой зарплаты и бытовой неустроенности, с которой они столкнулись на территории, подконтрольной Украине.
«Почему я должен снимать квартиру за свои деньги? За что я должен там работать? Зарплата там не позволяет себя обеспечить», - задался вопросом оперуполномоченный СБНОН Краснолиманского ГО, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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