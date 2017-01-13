Порошенко обвинили в госизмене

Экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин направил заявление главе СБУ с требованием возбудить уголовное дело против президента Петра Порошенко за госизмену.

«Как заявляет украинская власть, на протяжении почти 3-х лет Украина ведет войну с Россией…- пишет Кузьмин. - В то же время гражданин Украины Петр Порошенко, он же Верховный главнокомандующий и президент страны в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании «Рошен» систематически совершает умышленные действия во вред Украине. Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко Липецкой фабрики «Рошен» и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн. рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия «Рошен», наполняя местные бюджеты этих территорий».

«Отказ выполнить эти требования будет расцениваться как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем его не регистрации, за что именно Вы, генерал Грицак и будете нести уголовную ответственность», — предупреждает заявитель главу СБУ, пишет «Политнавигатор».