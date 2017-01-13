Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 13 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Войска Ирака вступили в бой с ИГ в университете Мосула

13.01.2017 - 13:21

Иракский спецназ вступил в бой с боевиками «Исламского государства» (запрещена в РФ) на территории университета Мосула, сообщили Associated Press высокопоставленные офицеры Вооружённых сил Ирака.

По их словам, военным удалось взять под контроль часть зданий. Отмечается, что это стало тактическим достижением в борьбе с «Исламским государством» (запрещена в РФ).

Информацию подтвердил бригадный генерал. Также он подчеркнул, что в настоящий момент внутри комплекса университета идут бои с террористами, пишет RT.
Сообщается, что ранее боевики ИГ (запрещена в РФ) использовали это здание в качестве своей базы, а в его химических лабораториях изготавливалось химоружие.

ПолитикаБольше материалов
Януковичу не отмыться
Борис Джерелиевский
Шаг к русскости
Константин Щемелинин
Что выберут французы
Александр Гончаров
Окопная война Донбасса
Отдел информации
Как будем брать города
Константин Щемелинин
ПроисшествияБольше материалов
Донбасс против зверей
Как бандеровцы пытали пленного священника
о. Феофан (Кратиров)
Взрывы, база НАТО и раскол
Турецкие реалии могут больно ударить по индустрии туризма
Николай Севостьянов
Возмездие за госпиталь в Алеппо
Закрытым указом награждена группа военных РФ
Отдел информации
День памяти Владимира Сухомлина
4 января 2003 года был жестоко убит журналист Владимир Сухомлин
Александр Владимиров
Колесо историиЕще
Кадыров проклял Сталина
Отдел информации
Бог пришел на землю
Поздравление с Рождеством Христовым
Иоанн Златоуст
Накануне Рождества Спасителя
Неизбежно посрамление конкурентов Христа
Егор Минаков
БлогиЕще
Время русской сказки
Отдел информации
Путь Истины или психология раба
Почему я так активно не люблю Совок
Отдел информации
Когда стыдно за иерархов
Церковный аккорд в "украинизации" Белоруссии
Егор Друм
ОбществоЕще
Рыцари Новороссии
Юрий Котенок
Кремль атакует…
рыцарски благородные США
Иван Острогожцев
Главный берсеневский рекорд
Общине церкви свт. Николы на Берсеневке исполнилось 25 лет
Анна Андреева
ЭкономикаЕще
Беднейшая страна Европы
Киев оттягивает похороны Украины
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования