Войска Ирака вступили в бой с ИГ в университете Мосула

Иракский спецназ вступил в бой с боевиками «Исламского государства» (запрещена в РФ) на территории университета Мосула, сообщили Associated Press высокопоставленные офицеры Вооружённых сил Ирака.

По их словам, военным удалось взять под контроль часть зданий. Отмечается, что это стало тактическим достижением в борьбе с «Исламским государством» (запрещена в РФ).

Информацию подтвердил бригадный генерал. Также он подчеркнул, что в настоящий момент внутри комплекса университета идут бои с террористами, пишет RT.

Сообщается, что ранее боевики ИГ (запрещена в РФ) использовали это здание в качестве своей базы, а в его химических лабораториях изготавливалось химоружие.