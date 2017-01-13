Михайлов: ДНР обеспечена собственным зерном

И.о. министра агропромышленной политики и продовольствия Иван Михайлов 13 января сообщил, что Донецкая Народная Республика обеспечена собственным зерном для производства хлеба.

«Недавно Межведомственная комиссия начала прием заявок для того, чтобы уже наша Республика начала торговлю не сырьем, а продуктами переработки — в данном случае мукой, - рассказал он. - На Комиссии определена квота, и теперь наша деятельность будет направлена на оказание помощи сельхозпроизводителям для ее продажи. Это поможет развитию всей отрасли сельского хозяйства Донецкой Народной Республики. Это позволит дать достойную цену за выращенную продукцию нашим сельхозпроизводителям. Подчеркиваю, что при этом сохраняется продовольственная безопасность нашей страны», сообщают «Новости Донецкой Республики».