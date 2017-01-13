Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 13 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Песков: Москва "исполнена терпения" относительно высказываний будущих министров США

13.01.2017 - 12:59

Москва «исполнена терпения» относительно высказываний будущих министров США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы достаточно исполнены терпения и главным образом, конечно, будем обращать внимание на высказывания действующих министров и действующего президента США», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста об отношении Москвы к заявлениям кандидатов на ключевые посты в администрации США, пишет RT.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что президент России Владимир Путин пытается расколоть Североатлантический альянс.

ПолитикаБольше материалов
Януковичу не отмыться
Борис Джерелиевский
Шаг к русскости
Константин Щемелинин
Что выберут французы
Александр Гончаров
Окопная война Донбасса
Отдел информации
Как будем брать города
Константин Щемелинин
ПроисшествияБольше материалов
Донбасс против зверей
Как бандеровцы пытали пленного священника
о. Феофан (Кратиров)
Взрывы, база НАТО и раскол
Турецкие реалии могут больно ударить по индустрии туризма
Николай Севостьянов
Возмездие за госпиталь в Алеппо
Закрытым указом награждена группа военных РФ
Отдел информации
День памяти Владимира Сухомлина
4 января 2003 года был жестоко убит журналист Владимир Сухомлин
Александр Владимиров
Колесо историиЕще
Кадыров проклял Сталина
Отдел информации
Бог пришел на землю
Поздравление с Рождеством Христовым
Иоанн Златоуст
Накануне Рождества Спасителя
Неизбежно посрамление конкурентов Христа
Егор Минаков
БлогиЕще
Время русской сказки
Отдел информации
Путь Истины или психология раба
Почему я так активно не люблю Совок
Отдел информации
Когда стыдно за иерархов
Церковный аккорд в "украинизации" Белоруссии
Егор Друм
ОбществоЕще
Рыцари Новороссии
Юрий Котенок
Кремль атакует…
рыцарски благородные США
Иван Острогожцев
Главный берсеневский рекорд
Общине церкви свт. Николы на Берсеневке исполнилось 25 лет
Анна Андреева
ЭкономикаЕще
Беднейшая страна Европы
Киев оттягивает похороны Украины
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования