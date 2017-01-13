Песков: Москва "исполнена терпения" относительно высказываний будущих министров США

Москва «исполнена терпения» относительно высказываний будущих министров США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы достаточно исполнены терпения и главным образом, конечно, будем обращать внимание на высказывания действующих министров и действующего президента США», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста об отношении Москвы к заявлениям кандидатов на ключевые посты в администрации США, пишет RT.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что президент России Владимир Путин пытается расколоть Североатлантический альянс.