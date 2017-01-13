Полякова: Украинский язык останется обязательным для изучения в школах ДНР

Украинский язык остается обязательным для изучения в школьной программе ДНР, но исключен из списка обязательных предметов программы Государственной итоговой аттестации 2017 года в ДНР. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила министр образования и науки Республики Лариса Полякова.

«Украинский язык был убран из списка предметов для сдачи ГИА. По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течение первого семестра и во время подготовки нормативной базы для вступительной кампании, в нем не было потребности, не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык», - пояснила Полякова.

Но несмотря на это украинский язык остается в школьной программе, - уточнила глава Минобразования, сообщают «Новости Донецкой Республики».