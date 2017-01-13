Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 13 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Полякова: Украинский язык останется обязательным для изучения в школах ДНР

13.01.2017 - 12:54

Украинский язык остается обязательным для изучения в школьной программе ДНР, но исключен из списка обязательных предметов программы Государственной итоговой аттестации 2017 года в ДНР. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила министр образования и науки Республики Лариса Полякова.

«Украинский язык был убран из списка предметов для сдачи ГИА. По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течение первого семестра и во время подготовки нормативной базы для вступительной кампании, в нем не было потребности, не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык», - пояснила Полякова.

Но несмотря на это украинский язык остается в школьной программе, - уточнила глава Минобразования, сообщают «Новости Донецкой Республики».

ПолитикаБольше материалов
Януковичу не отмыться
Борис Джерелиевский
Шаг к русскости
Константин Щемелинин
Что выберут французы
Александр Гончаров
Окопная война Донбасса
Отдел информации
Как будем брать города
Константин Щемелинин
ПроисшествияБольше материалов
Донбасс против зверей
Как бандеровцы пытали пленного священника
о. Феофан (Кратиров)
Взрывы, база НАТО и раскол
Турецкие реалии могут больно ударить по индустрии туризма
Николай Севостьянов
Возмездие за госпиталь в Алеппо
Закрытым указом награждена группа военных РФ
Отдел информации
День памяти Владимира Сухомлина
4 января 2003 года был жестоко убит журналист Владимир Сухомлин
Александр Владимиров
Колесо историиЕще
Кадыров проклял Сталина
Отдел информации
Бог пришел на землю
Поздравление с Рождеством Христовым
Иоанн Златоуст
Накануне Рождества Спасителя
Неизбежно посрамление конкурентов Христа
Егор Минаков
БлогиЕще
Время русской сказки
Отдел информации
Путь Истины или психология раба
Почему я так активно не люблю Совок
Отдел информации
Когда стыдно за иерархов
Церковный аккорд в "украинизации" Белоруссии
Егор Друм
ОбществоЕще
Рыцари Новороссии
Юрий Котенок
Кремль атакует…
рыцарски благородные США
Иван Острогожцев
Главный берсеневский рекорд
Общине церкви свт. Николы на Берсеневке исполнилось 25 лет
Анна Андреева
ЭкономикаЕще
Беднейшая страна Европы
Киев оттягивает похороны Украины
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования