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РФ и Китай договорились о совместном противодействии планам США и Южной Кореи

13.01.2017 - 11:17

Китай и Россия провели двухсторонние консультации по вопросам безопасности в Северной Азии. По итогам встречи, стороны договорились принять меры против американо-южнокорейских договоренностей по размещению системы противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи. При этом участники консультаций отметили, что контрмеры будут призваны сохранить стратегический баланс в регионе.

В переговорах принимали участие помощник министра иностранных дел КНР Кун Сюанью и замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. В итоговом заявлении стороны призвали США и Южную Корею избегать действий, которые могут привести к эскалации напряженности, и потребовали отказаться от планов по размещению этой системы ПРО, пишет Вести.Ru.

Эксперты обращают внимание, что совместное заявление Китая и России прозвучало на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном в связи с риторикой избранного президента США Дональда Трампа о связях США и Тайваня. Ранее Китай уже выражал протест США, когда стало известно, что в американский военный бюджет заложены средства на программу военного сотрудничества с Тайванем. Бюджет подписал Барак Обама.

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