Взявший ответственность за взлом демократов США хакер опроверг обвинения в связи с РФ

Хакер Guccifer 2.0, взявший ответственность за взлом системы национального комитета Демократической партии США, заявил, что не имеет связей с российскими властями и действует из собственных побуждений. Об этом Guccifer 2.0 сообщил в своём блоге.

«Американские разведывательные агентства опубликовали несколько докладов, утверждая, что у меня есть связи с Россией. Я хочу прояснить, что эти обвинения безосновательны. Я не имею никаких связей с российским правительством. Я хочу сказать вам ещё раз, что я действовал в соответствии со своими личными политическими взглядами и убеждениями», — написал он, пишет RT.

Ранее в докладе директора Нацразведки США утверждалось, что российские спецслужбы, выступавшие под маской международного хакера Guccifer 2.0, через портал DCLeaks обнародовали документы, повлиявшие на исход выборов в США.