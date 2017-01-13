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ВСУ выпустили по ДНР свыше 200 снарядов и мин

13.01.2017 - 11:37

Украинская армия с вечера выпустила 207 танковых, артиллерийских снарядов и мин по западной окраине Донецка, окрестностям Ясиноватой, Горловки и южным селам ДНР. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах Республики.

«С 18:00 до 02:00 украинские военные обстреливали поселки Трудовские, Александровку на западе Донецка, Крутую Балку и территорию промзоны вблизи Ясиноватой, Зайцево под Горловкой, села Спартак Ясиноватского района, Саханку, Коминтерново Новоазовского района, окрестности «Вольво-Центра». За указанное время с позиций противника были выпущены 207 танковых снарядов, артиллерийских калибрами 122, 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным источника, с позиций ВСУ были выпущены несколько десятков снарядов из вооружения БМП и гранатометов, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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