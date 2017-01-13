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Украина начала подачу воды в ЛНР

13.01.2017 - 10:57

Украинская сторона начала подачу в Республику воды с подконтрольной Киеву территории Луганщины. Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Совета министров, министр чрезвычайных ситуаций Сергей Иванушкин.

"Вода с украинской стороны пошла, 300 кубов в час, но сейчас идет заполнение системы", - сказал Иванушкин.

"Сейчас первыми заполнятся водой Обозное, Приветное, и будет вода подходить к городу. Сейчас мне докладывают, что село Приветное уже с водой", - рассказал он.

Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий сообщил о том, что Республика и Украина в принципе решили вопрос поставок воды с подконтрольной Киеву территории Луганщины, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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