В Крыму на боевое дежурство заступил зенитно-ракетный полк, вооружённый системой С-400

Зенитный ракетный полк 4-й армии Военно-воздушных сил и противоракетной обороны Южного военного округа (ЮВО), вооружённый системой С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство в Крыму. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЮВО.

«Эта поистине масштабная система заступает на боевое дежурство и на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга нашей страны», — отметил командующий 4-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Ранее сообщалось, что объединение ВВС и ПВО Западного военного округа получит четыре зенитных ракетных комплекса С-400, пишет RT.