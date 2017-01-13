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ВСУ обстреляли Дебальцево

13.01.2017 - 09:36

Украинские силовики минувшей ночью обстреляли Дебальцево, повреждены линии электропередачи, без света остались около 500 домов, заявили в пятницу в городской администрации.

"Был обстрел. Где-то в 00.24 прилетело в микрорайон Черемушки рядом с детским садом, повредило линии электропередачи, около 500 домов остались без электроснабжения", — сообщили в городской администрации.

По предварительным данным, пострадавших нет. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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