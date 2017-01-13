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Товарооборот между РФ и Китаем в 2016 г. вырос на 2,2%

13.01.2017 - 08:56

Товарооборот между Россией и Китаем в 2016 году вырос на 2,2% по сравнению с прошлым годом и составил $69,525 млрд. Об этом говорится в сообщении главного таможенного управления КНР. По итогам года экспорт в Россию вырос на 7,3%, составив $37,297 млрд, импорт из России упал на 3,1%, до $32,228 млрд.

В декабре товарооборот между Россией и Китаем составил $7,16 млрд. В декабре экспорт в Россию составил $3,947 млрд, импорт из России — $3,216 млрд.

Напомним, 2016 год стал для России годом поворота в Азию. Главным открытием стала Япония, премьер которой Синдзо Абэ за год сумел составить конкуренцию Китаю в борьбе за внимание России. Однако в отношениях с Токио Москва пока ограничивается в основном экономикой, тогда как политически продолжает медленно сдвигаться к орбите Пекина, пишет «Коммерсантъ».

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