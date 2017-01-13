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Замглавы МИД Японии посетит Россию

13.01.2017 - 08:54

Заместитель министра иностранных дел Японии Нобуо Киси намерен вылететь в Россию 16 января. Как сообщает МИД Японии, во время своего визита господин Киси планирует встретиться с членами российского правительства и парламентариями и провести с ними всесторонний обмен мнениями по широкому спектру двухсторонний отношений. Помимо этого с 14 по 19 замглавы японского МИДа также посетит Грецию и Данию, пишет «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что с визитом в Россию планирует прибыть премьер-министр Японии Синдзо Абэ, но сроки его поездки еще не определены.

Напомним, Синдзо Абэ считает, что ведение совместной экономической деятельности России и Японии на южных Курильских островах может стать большим плюсом на пути к решению проблемы заключения мирного договора между Москвой и Токио. После прошлогоднего визита президента России Владимира Путина в Японию генсекретарь японской правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи сообщил о «разочаровании» японцев переговорами.

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