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Украина готова обменяться пленными с ДНР и ЛНР по формуле "228 на 48"

11.01.2017 - 22:59

Украина готова осуществить обмен пленными с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик по формуле "228 на 48". Об этом заявил в среду советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире "5-го канала".

"Мы вышли с инициативой, мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48. Беспрецедентное предложение", - сказал Тандит.

При этом он напомнил, что до этого украинская сторона уже освободила 15 человек, среди которых шесть женщин и есть соответствующие открытые списки. Тандит также уточнил, что списки задержанных украинской стороной СБУ получает в том числе от представителей ДНР и ЛНР.

"В этих списках сотни людей", - добавил он, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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