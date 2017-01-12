Участники "АТО" побили врача-травматолога в Херсонской области

Сегодня во время сессии Олешковского райсовета на Херсонщине главврач центра первичной медико-санитарной помощи и депутат Николай Гараненко заявил, что местные участники «АТО» избили врача-травматолога Николая Денищука. Об этом пишет местное издание «Южные вести».

«На территории райбольницы случилось неприятное событие. Был побит врач Денищук Николай Андреевич. Нашими участниками АТО, которых возглавлял Цегельник Александр.

Он на сегодняшний день является руководителем этой организации. Я думаю, что мы как депутаты должны осудить насильственные действия, потому что сегодня был побит врач. Завтра будет побит учитель. Послезавтра будут бить всех. У нас в районе что, бандитское формирование формируется? Мы всегда с уважением относимся к участникам антитеррористической операции. Без очереди всегда, будьте добры, заходите. Приведем к кабинету, где надо сделать анализы. Ну, написали жалобу на врача. Но виноват он или нет, я считаю, может решить только суд. И самоуправством заниматься на сегодняшний день не дозволено», — заявил он.

Гараненко добавил, что один из бойцов скрывал лицо под балаклавой.

«Тот, кто бы закрыт балаклавой, на сегодняшний день проходит службу в Вооруженных силах Украины. Если бы его лицо было засвечено, человеку угрожало бы от 5 до 7 лет лишения свободы.

«Беспредел пора прекращать в нашем районе. Я бы хотел свое обращение вынести как обращение всего депутатского корпуса, опубликовать его в районной газете, довести к сведению общественности, что у нас бойцы антитеррористической операции занимаются не тем, чем надо. Заявление было, мол, человек требует взятки. Но пока это не доказано судом, все сказанное является клеветой», — сказал Гараненко.

Издание отмечает, что 20 из 21 присутствующего в зале депутата райсовета осудили действия цчастников «АТО» и проголосовали за обращение в полицию. Воздержался лишь депутат-участник «АТО» Александр Семиняга, пишет «ПолитНавигатор».