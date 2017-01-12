Басурин: ВСУ обстреливают Донецкий аэропорт

Украинские силовики ведут обстрел территории Донецкого аэропорта с применением минометов и гранатометов, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"В данный момент мы фиксируем обстрел территории Донецкого аэропорта со стороны позиций вооруженных сил Украины. Противник использует минометы и гранатометы различных типов", — сообщил представитель оборонного ведомства.

По его словам, обстановка остается контролируемой, сообщают «Новости Донецкой Республики».