Басурин рассказал о потерях ВСУ под Донецком

Военнослужащие ДНР отразили попытку украинских силовиков прорвать республиканскую линию обороны в районе спартаковской промзоны (к северу от Донецка) накануне вечером. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Вчера командование ВСУ предприняло попытку захвата в районе Спартака (село к северу от Донецка) наших позиций, — сказал замкомандующего. — Подразделения ДНР отразили атаку и остановили противника. По нашим данным, потери военнослужащих ВСУ составили: двое погибших и пятеро раненных», сообщает «Донецкое агентство новостей».

Ранее 10 января командование ДНР заявило, что в 18:45 после артиллерийской подготовки с применением 122 мм снарядов подразделения ВСУ тремя группами численностью по 10 человек атаковали линию обороны республиканских сил в районе спартаковской промзоны (на севере Донецка). В первые часы боя сообщалось о двух погибших и трех раненных украинских силовиках.