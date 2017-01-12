"Газпром" установил рекорд экспорта газа по "Северному потоку"

Российская компания «Газпром» 10 января побила новый суточный рекорд поставок газа по «Северному потоку» на уровне 167,4 млн кубометров газа. Об этом говорится в сообщении холдинга.

«За прошедшие сутки по нему было поставлено 167,4 млн куб. м газа — на 11,1% больше проектных объёмов в пересчёте на год», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что это на 2 млн куб. м больше по сравнению с 9 января, пишет RT.

Ранее стало известно, что экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье достиг в 2016 году максимума за всю историю газовой отрасли — 179,3 млрд куб. м газа, что на 12,5% больше, чем в 2015 году.