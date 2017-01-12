Новак: Энергосистема РФ выдержала аномальные температуры

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил об успешном преодолении энергосистемой страны периода низких температур и сложных погодных условий. Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Несмотря на сложные погодные условия и аномальный температурный режим в ряде регионов, в целом энергосистема России прошла этот период надёжно, без системных аварий, в штатном режиме», — цитирует «Газета.Ru» Новака.

Он подчеркнул, что были обеспечены необходимые объёмы запасов топлива, свыше нормативных, пишет RT.