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Плотницкий: Публикация списков пленных может помочь решить вопрос обмена удерживаемых лиц

11.01.2017 - 15:59

Обнародование списков пленных может помочь в решении вопроса обмена удерживаемых лиц. Об этом сегодня на пресс-конференции в Луганске заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Так он прокомментировал публикацию депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко списка пленных. Ранее против обнародования данного списка активно выступали украинские власти и спецслужбы.

"Она считает, что опубликованные списки имеют как бы больше шансов на реализацию этого проекта (обмена пленными – прим.). Сказать, что это не так, сложно", - отметил Плотницкий.

"Если она считает, что таким образом Украина не сможет отвертеться от решения этих проблем, только публикуя списки эти, мы ничего против не имеем. Потому что мы не скрывали и не скрываем тех, кого мы можем вернуть, и тех, кого мы хотим взять", - подчеркнул он, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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