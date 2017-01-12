Премьер Украины: "Я не собираюсь содержать безработных"

Правительство Украины не собирается содержать украинскую cлужбу занятости и безработных. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании кабмина.

«И отдельно хочу сказать о службе занятости, - говорит Гройсман. - Я не собираюсь содержать службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Я собираюсь дать людям нормальную работу и нормальную заработную плату».

Отмечается, что Гройсман выступил за переориентирование с выплаты помощи безработным на создание новых рабочих мест, пишет RT.