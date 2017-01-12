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Новак: 20 млн кубометров газа доставлено по газопроводу в Крым

11.01.2017 - 15:16

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в Крым к сегодняшнему дню уже поставлено 20 млн кубометров газа. Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«30 декабря мы начали поставки из российской газотранспортной системы для обеспечения пиковых нагрузок. Всего на сегодняшний день поставлено крымчанам уже 20 млн кубометров газа», — сказал Новак.

27 декабря Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии газоснабжения Крыма и дал старт подаче газа с материковой части России, пишет RT.

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