Новак: 20 млн кубометров газа доставлено по газопроводу в Крым

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в Крым к сегодняшнему дню уже поставлено 20 млн кубометров газа. Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«30 декабря мы начали поставки из российской газотранспортной системы для обеспечения пиковых нагрузок. Всего на сегодняшний день поставлено крымчанам уже 20 млн кубометров газа», — сказал Новак.

27 декабря Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии газоснабжения Крыма и дал старт подаче газа с материковой части России, пишет RT.