Плотницкий: США, ОБСЕ и "нормандская четверка" скоро поставят точку в конфликте в Донбассе

Новая администрация США, ОБСЕ и "нормандская четверка" поставят точку в конфликте в Донбассе. Об этом сегодня на пресс-конференции в Луганске заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

"Мне кажется, что в ближайшее время не "Минск" станет неактуальным, а Порошенко станет неактуальным", - отметил он.

"Мне кажется, что и Соединенные Штаты, и "нормандская четверка" поставят точку в этом вопросе", - считает глава ЛНР.

"Я думаю, это число много раз называлось различными аналитиками, различными каналами, после 20 января мы посмотрим на все это развитие событий", - пояснил Плотницкий.

"В данном же случае Порошенко ведет себя примерно, помните, как тот пастушок из старой притчи, который все звал волков и кричал "волки, волки", когда волков не было. На сегодняшний день происходит примерно то же. Пока ОБСЕ или другие организации ищут "волков", сам пастух стрижет собственное стадо, посылает его на бойню", - подчеркнул глава Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».