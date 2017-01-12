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Плотницкий: ЛНР располагает резервными вариантами энергообеспечения

11.01.2017 - 14:59

ЛНР располагает резервными вариантами энергообеспечения, и возможное прекращение подачи электроэнергии с украинской стороны не станет для Республики критическим. Об этом сегодня на пресс-конференции в Луганске заявил глава Республики Игорь Плотницкий.

"Каких-то больших проблем с электроэнергией у нас в Республике нет. Мы их не предвидим", - подчеркнул он.

"Только если вдруг нацбатальоны взорвут Счастьинскую ТЭС, тогда, возможно, у нас и будут некоторые проблемы. И то, в большей части, по промышленности", - отметил глава Республики.

"Поэтому я не считаю, что нужно волноваться в этом плане, нужно спокойно жить и работать. В любом случае у нас всегда есть резервные варианты и в течение какого-то небольшого времени мы всегда сможем восстановить", - заверил Плотницкий, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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