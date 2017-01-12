В Донецке задержали медсестру Нацгвардии Украины

Пресс-служба Нацгвардии Украины сообщила о задержании в Донецке полицией ДНР медсестры Национальной гвардии Украины. Отмечается, что медсестра медицинского пункта воинской части 3057 не пришла на работу, а ее поиски не дали результата.

"8 января 2017 года в командование воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в г. Донецк о том, что она была задержана "полицией" так называемой "ДНР" - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Азова" заявили, что так же обеспокоены тем, что задержанная может раскрыть "служебные тайны".

«АЗОВ является частью Национальной Гвардии Украины, поэтому понятно наше беспокойство относительно этой ситуации. Нет никакой гарантии, что данное лицо не раскрыла врагу служебных и даже военных тайн, вследствие чего может быть критически подорвана боеготовность целого подразделения», - сообщили в пресс-службе "Азова".

В воинской части провели служебное расследование по данному случаю и медсестра уволена "в связи с нарушением требований трудовой дисциплины", сообщают «Новости Донецкой Республики».