Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 12 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

В Донецке задержали медсестру Нацгвардии Украины

11.01.2017 - 13:50

Пресс-служба Нацгвардии Украины сообщила о задержании в Донецке полицией ДНР медсестры Национальной гвардии Украины. Отмечается, что медсестра медицинского пункта воинской части 3057 не пришла на работу, а ее поиски не дали результата.

"8 января 2017 года в командование воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в г. Донецк о том, что она была задержана "полицией" так называемой "ДНР" - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Азова" заявили, что так же обеспокоены тем, что задержанная может раскрыть "служебные тайны".

«АЗОВ является частью Национальной Гвардии Украины, поэтому понятно наше беспокойство относительно этой ситуации. Нет никакой гарантии, что данное лицо не раскрыла врагу служебных и даже военных тайн, вследствие чего может быть критически подорвана боеготовность целого подразделения», - сообщили в пресс-службе "Азова".
В воинской части провели служебное расследование по данному случаю и медсестра уволена "в связи с нарушением требований трудовой дисциплины", сообщают «Новости Донецкой Республики».

ПолитикаБольше материалов
Шаг к русскости
Константин Щемелинин
Что выберут французы
Александр Гончаров
Окопная война Донбасса
Отдел информации
Как будем брать города
Константин Щемелинин
Качели 2017-го
Дмитрий Стешин
Украина: война после войны
Владислав Гулевич
ПроисшествияБольше материалов
Донбасс против зверей
Как бандеровцы пытали пленного священника
о. Феофан (Кратиров)
Взрывы, база НАТО и раскол
Турецкие реалии могут больно ударить по индустрии туризма
Николай Севостьянов
Возмездие за госпиталь в Алеппо
Закрытым указом награждена группа военных РФ
Отдел информации
День памяти Владимира Сухомлина
4 января 2003 года был жестоко убит журналист Владимир Сухомлин
Александр Владимиров
Колесо историиЕще
Бог пришел на землю
Иоанн Златоуст
Накануне Рождества Спасителя
Неизбежно посрамление конкурентов Христа
Егор Минаков
Незабытые солдаты империи
Преемственность равнозначна сохранению фундамента
Руслан Устраханов
БлогиЕще
Время русской сказки
Отдел информации
Путь Истины или психология раба
Почему я так активно не люблю Совок
Отдел информации
Когда стыдно за иерархов
Церковный аккорд в "украинизации" Белоруссии
Егор Друм
ОбществоЕще
Кремль атакует…
Иван Острогожцев
ЭкономикаЕще
Беднейшая страна Европы
Киев оттягивает похороны Украины
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования