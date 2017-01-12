Володин: Россия выступает за диалог с ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия выступает за диалог с ПАСЕ, но участвовать в организации, где лишают права голоса, смысла нет, передает Газета.Ru.

«Мы за диалог, мы за участие, но участвовать в Парламентской ассамблее, где лишают права голоса, смысла нет», — сказал он.

Володин отметил, что его встреча с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом планируется 12 января.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для участия делегации России в ПАСЕ пока нет предпосылок.

Российская сторона пока не приняла решения об участии в работе сессии в этом году.