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В Красногоровке украинские каратели изнасиловали и убили 14-летнюю девушку

11.01.2017 - 13:29

В Красногоровке украинские каратели изнасиловали и убили 14-летнюю девушку. Об этом, как передает Vk.com, говорится в сводках от ополчения Новороссии.

"Тело изнасилованной и убитой украинскими солдатами в Красногоровке 14-летней девушки эвакуировали волонтеры, - говорится в сообщении. - Тело погибшей девушки было обнаружено местными жителями. Находилась она в «серой зоне» на дороге между Красногоровкой и Старомихайловкой, недалеко от позиций украинских оккупантов. Возраст погибшей был приблизительно 14-15 лет».

«Оккупантам было известно о том, что тело погибшей лежит на дороге, но каких либо действий по эвакуации её из «серой зоны» солдаты не предпринимали, - говорится в сообщении. - Местные жители тоже опасались это сделать, потому как прекрасно знают – украинцы могут их убить, если те недалеко от позиций появятся. В итоге, представителям ВС ДНР удалось связаться с украинскими волонтерами из организации «Эвакуация 200», и под гарантии безопасности с нашей стороны (с надеждой, что каратели хотя бы в своих стрелять не будут), прибывшие на место волонтеры эвакуировали тело убитой девушки из «серой зоны».

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