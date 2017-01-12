Захарченко распорядился начать восстановление села Кожевня (ДНР)

Глава ДНР Александр Захарченко распорядился начать строительство жилых домов взамен разрушенных войной в селе Кожевня вблизи границы с РФ. Об этом Глава Республики заявил на встрече с представителями Донбасской национальной академии строительства и архитектуры в Макеевке.

«Мы строим дома. Кожевня для нас знаковая. В результате боев, это село было практически уничтожено. К сожалению, все это происходило на наших глазах. Я еще раз подтверждаю, что село будем восстанавливать. Это будет первое село, но потихоньку будем восстанавливать все населенные пункты, которые были повреждены украинскими обстрелами», — сказал Захарченко.

В свою очередь специалисты ДонНАСА представили Главе детальный план и структуру восстановительного процесса. По словам ректора вуза Евгения Горохова, стоимость строительства одного дома составит около 3,8 млн рублей. Всего в селе планируется возвести 20 жилых объектов. В план заложены также прокладка коммуникаций и строительства дорог. Ориентировочная сметная стоимость – порядка 120 млн руб.

Принимать участие в строительстве домов будут студенческие строительные отряды.

Глава ДНР также рекомендовал представителям ДонНАСА при возведении каждого отдельного дома учитывать пожелания семьи, которая будет в нем проживать, сообщают «Новости Донецкой Республики».