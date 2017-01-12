В Саратове в жилом доме произошел взрыв бытового газа

В Саратове произошёл взрыв бытового газа в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По уточнённым данным, инцидент произошёл в доме в Ленинском районе.

В результате были эвакуированы 16 жильцов дома.

«Предположительно, произошёл взрыв бытового газа. На данный момент на месте ведётся тушение пожара… В настоящее время эвакуированы 16 жильцов дома, из них четверо детей», — сказали в администрации.

На место происшествия выехали представители экстренных служб города, пишет RT.