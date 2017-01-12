Зюганов призвал поддержать Донбасс

России нужно признать Луганскую и Донецкую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом, как передает РИА Новости, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Мы помогли детям прекрасного Донбасса, - сказал парламентарий. - Мы только туда 58 конвоев отправили, 10 тысяч подарков. Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики. Хватит издеваться над ними".

В декабре 2016 г. депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев также призвал Госдуму предложить президенту РФ признать итоги общенародных референдумов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, на которых большинство населения высказалось за суверенитет.