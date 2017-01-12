В Зайцево от обстрелов повреждено 4 домостроения

Четыре домостроения были повреждены накануне вечером в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в поселке Зайцево под Горловкой. Об этом сообщил сегодня и.о. главы

«Вечером, 10 января, от обстрелов ВСУ в Зайцево были зафиксированы повреждения по улицам Карбышева, 4 — повреждена кровля, во дворе дома также поврежден гараж. А также по улицам Рыбалко, 46 и 60», — сказал Приходько.

Он добавил, что информации пострадавших не поступало.

«Мирные жители, когда начинаются обстрелы, всегда прячутся в подвалы и убежища. В этом районе как нигде знают, как себя вести в таких ситуациях», — добавил Приходько, сообщают «Новости Донецкой Республики».