ВСУ выпустили по прифронтовым территориям ДНР 188 снарядов и мин

Украинские силовики с вечера выпустили 188 танковых, артиллерийских снарядов и мин по прифронтовым территориям ДНР на Донецком, Ясиноватском и Горловском направлениях. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах Республики.

«С 18:00 до полуночи украинские военные обстреливали территорию «Вольво-Центра», села Спартак, Жабичево, поселок Крутая Балка Ясиноватского района, промзоны вблизи Ясиноватой, поселки Зайцево, Озеряновка под Горловкой и села Ленинское Новоазовского района. По вышеуказанным населенным пунктам было выпущено 188 танковых снарядов, артиллерийских калибрами 122 мм, мин калибрами 82 и 120 мм», — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».