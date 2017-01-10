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Корабль ВМС США обстрелял иранские катера

09.01.2017 - 21:34

В Ормузском проливе произошел инцидент с участием корабля ВМС США и катеров Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщает «Российская газета».

Известно об этой воскресной истории стало только сегодня. Американский военный корабль открыл предупредительную стрельбу после того, как к нему на всех парах начали приближаться четыре иранских катера. В военном ведомстве США утверждают, что суда КСИР не отреагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США.

Соединенные Штаты уже не раз жаловались на то, что иранские катера приближаются слишком близко к их кораблям в Персидском заливе. Так, в августе прошлого года четыре военных катера КСИР также подошли на расстояние менее 275 метров к американскому эсминцу Nitze в окрестностях Ормузского пролива. Эсминец США был вынужден изменить курс.

Напомним, через Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе, проходит около 40 процентов глобального экспорта нефти морским путем. Время от времени из Тегерана звучат угрозы перекрыть стратегически важную артерию в случае давления Запада на Иран.

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