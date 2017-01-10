Информационно-аналитическое сетевое издание
вторник, 10 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Швеция не намерена вступать в НАТО

09.01.2017 - 21:06

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что страна готовит новый договор об обороне и намеревается расширить сотрудничество с Финляндией в данной сфере.
Об этом министр сказал на ежегодной конференции по вопросам оборонной политики и политики безопасности в шведском городе Сален, передаёт RT.

По словам Хультквиста, Швеция при этом не намерена вступать в НАТО.

Министр отметил, что сотрудничество между Финляндией и Швецией способствует стабилизации в регионе Балтийского моря. Он не уточнил конкретных деталей сотрудничества двух стран, отметив, что ждёт предложений от авторов оборонного договора.

ПолитикаБольше материалов
Окопная война Донбасса
Отдел информации
Как будем брать города
Константин Щемелинин
Качели 2017-го
Дмитрий Стешин
Украина: война после войны
Владислав Гулевич
Русский год Донбасса
Андрей Бабицкий
Победа Донбасса неизбежна
Геннадий Дубовой
Колесо историиБольше материалов
Бог пришел на землю
Иоанн Златоуст
Незабытые солдаты империи
Руслан Устраханов
Когда не слушают святых
То мгла безумия застилает страну
Александр Гончаров
Попытка осмысления Катастрофы
Задача - создание ядра соборного организма России
о. Николай (Лызлов)
БлогиЕще
Когда стыдно за иерархов
Церковный аккорд в "украинизации" Белоруссии
Егор Друм
Будьте русскими в новом году
Уважают только сильных русских и сильную Россию
Отдел информации
ПроисшествияЕще
День памяти Владимира Сухомлина
4 января 2003 года был жестоко убит журналист Владимир Сухомлин
Александр Владимиров
Дело Карауловой: 4 вместо 14
Мягкость к поклонникам "джихада" может обернуться большой кровью
Руслан Устраханов
ОбществоЕще
Свет Отца и шелуха прагматиков
Демократические бредни и монархическая реальность
Александр Гончаров
Слово о русских
Надеемся на Бога! Надеемся на Россию! А больше и надеяться не на кого!
Алексей Сокольский
ЭкономикаЕще
Беднейшая страна Европы
Киев оттягивает похороны Украины
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования