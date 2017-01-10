Швеция не намерена вступать в НАТО

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что страна готовит новый договор об обороне и намеревается расширить сотрудничество с Финляндией в данной сфере.

Об этом министр сказал на ежегодной конференции по вопросам оборонной политики и политики безопасности в шведском городе Сален, передаёт RT.

По словам Хультквиста, Швеция при этом не намерена вступать в НАТО.

Министр отметил, что сотрудничество между Финляндией и Швецией способствует стабилизации в регионе Балтийского моря. Он не уточнил конкретных деталей сотрудничества двух стран, отметив, что ждёт предложений от авторов оборонного договора.