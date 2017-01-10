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Экс-ведущая Эбби Мартин опровергла статью NYT о "пропагандистской" деятельности RT

09.01.2017 - 21:59

Бывшая ведущая RT Эбби Мартин опровергла тезисы, описанные в материале издания The New York Times, где рассказывалось о «пропагандистской» деятельности канала.

«Это невероятно. Мне никогда не поступали распоряжения от Путина (президента России Владимира Путина), и не было никакой координации между мной и Кремлём. На тот момент, когда меня наняли на эту работу, я старалась представлять новости, которые оказывали влияние на американцев, как репортёр — в соответствии с чёткими демократическими принципами. Это сообщение — абсолютное безумие», — сказала Мартин, пишет RT.

Она также отметила, что всегда была честна с руководством и высказывала в эфире своё мнение.

«В статье The New York Times сказано, что два репортёра осудили RT за пропаганду. Это совершенная неправда. Они даже не обращались ко мне. Не только вся моя работа на RT была неверно истолкована, но они даже не попытались связаться со мной — я доступна онлайн», — отметила ведущая.

В материале The New York Times говорилось, что две американские ведущие корпорации обвинили RT в пропаганде во время увольнения. Мартин, в свою очередь, подчёркивает, что она не увольнялась в прямом эфире и не произносила обвинений.

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