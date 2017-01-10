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Украинский пограничник насмерть замерз на посту в Одесской области

09.01.2017 - 20:59

Военный Измаильского пограничного отряда замерз на посту на участке дороги Килия – Шевченково в Одесской области. Об этом, как передает «ПолитНавигатор», сообщил глава Килийского районного совета Павел Бойченко в Facebook.

«От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского пограничного отряда 1995 года рождения, - отметил он. - Связь с ним была потеряна еще 7 числа, когда человек решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченко к родственникам».

По словам Бойченко, тело 21-летнего пограничника нашли в районе бывшего кирпичного завода в 1,5 км от Шевченко.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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