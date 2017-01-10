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Ассанж назвал доклад разведки США бездоказательным

09.01.2017 - 18:43

Доклад американской разведки о вмешательстве в президентские выборы в США бездоказателен. Об этом в ходе пресс-конференции заявил главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж.

«Вес доказательной базы доклада измеряется нулём. Никаких улик не предлагается в докладе», — сказал он.

По его словам, самое весомое, что можно найти в докладе, это отчёт, составленный с помощью открытых источников, «основывающийся на заявлениях по телевидению каких-то российских чиновников, которые радовались, что Хиллари Клинтон проиграла на выборах».

Главный редактор WikiLeaks подчеркнул, что данный доклад не является докладом разведки и не доходит даже до уровня фабрикации.

«Это как-то портит репутацию американских спецслужб… Это пресс-релиз. Он создан для политического эффекта», — добавил Ассанж.

Ранее он заявил, что источники WikiLeaks не относятся к какому-либо правительству, пишет RT.

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