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В Томской области совершил аварийную посадку самолет Ан-24

09.01.2017 - 17:56

По факту аварийной посадки Ан-24, на борту которого находился 51 человек, проводится проверка. Об этом, как передает «Российская газета», сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

«Самолет через 40 минут полета вернулся в поселок Пионерный Томской области восьмого января в 10.20 по местному времени, - сообщили в ведомстве. - По предварительным данным, рейс до аэропорта Томска пришлось прервать из-за отказа левого двигателя воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Турухан"».

На борту самолета находились более 50 человек. Никто из них не пострадал.

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