ОБСЕ обнаружила танки ВСУ за пределами мест для отведенной техники

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки и зенитно-ракетный комплекс украинских силовиков вне мест, предназначенных для хранения отведенной техники, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

"За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в подконтрольных правительству районах члены патруля СММ зафиксировали два танка Т-64 на неподвижных транспортерах недалеко от города Константиновка в 60-ти километрах севернее Донецка. Также было зафиксировано два зенитно-ракетных комплекса "Оса", двигавшихся на запад, вблизи ПГТ (поселка городского типа) Новоайдар в 49-ти километрах от Луганска", — сообщил собеседник агентства.