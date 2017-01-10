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ОБСЕ обнаружила танки ВСУ за пределами мест для отведенной техники

09.01.2017 - 17:40

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки и зенитно-ракетный комплекс украинских силовиков вне мест, предназначенных для хранения отведенной техники, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

"За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в подконтрольных правительству районах члены патруля СММ зафиксировали два танка Т-64 на неподвижных транспортерах недалеко от города Константиновка в 60-ти километрах севернее Донецка. Также было зафиксировано два зенитно-ракетных комплекса "Оса", двигавшихся на запад, вблизи ПГТ (поселка городского типа) Новоайдар в 49-ти километрах от Луганска", — сообщил собеседник агентства.

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