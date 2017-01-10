Песков: Москва "серьёзно устала" от обвинений в хакерских атаках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве уже «серьёзно устали» от обвинений в хакерских атаках.

По его словам, представленный США доклад напоминает охоту на ведьм.

«Скажем так, у нас наблюдается серьёзная усталость от этих обвинений. Знаете, это уже напоминает действительно в полный рост охоту за ведьмами. Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы охоты за ведьмами. Мы помним эти периоды истории. Мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, всё-таки ориентируемыми на диалог, а не на эмоциональные такие припадки», — сказал Песков, пишет RT.

Ранее американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что российский лидер Владимир Путин приказал организовать «кампанию влияния», направленную на президентские выборы в США 2016 года. В этой кампании, согласно докладу, участвовали российские хакеры и телеканал RT.

В ноябре 2016 года президент США Барак Обама заявил о наличии доказательств причастности России к кибератакам. В Кремле опровергли эти утверждения и назвали их голословными.