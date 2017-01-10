Захарова прокомментировала доклад США о "русских хакерах"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о «русских хакерах», пишет RT.

«Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», — говорится в сообщении Захаровой на странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве уже «серьёзно устали» от обвинений в хакерских атаках.

Американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что российский лидер Владимир Путин приказал организовать «кампанию влияния», направленную на президентские выборы в США 2016 года. В этой кампании, согласно докладу, участвовали российские хакеры и телеканал RT.

В ноябре 2016 года президент США Барак Обама заявил о наличии доказательств причастности России к кибератакам. В Кремле опровергли эти утверждения и назвали их голословными.