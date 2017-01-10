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Назначен новый начальник следственного департамента МВД РФ

09.01.2017 - 13:59

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу следственного департамента МВД России Александра Романова, который был назначен новым начальником департамента и заместителем министра. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу следственного департамента МВД России нового руководителя… Указом президента Российской Федерации № 723 от 28 декабря генерал-майор юстиции Романов Александр Владимирович назначен заместителем министра внутренних дел Российской Федерации — начальником следственного департамента МВД России», — говорится в сообщении, пишет Газета.Ru.

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