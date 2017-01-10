ВСУ за сутки 521 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские силовики за минувшие сутки 521 раз обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Преступные силы Украины за прошедшие сутки 521 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики три танковых снаряда, 64 мины калибрами 120 и 82 мм, а также 316 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие», — сказал он.

Под огнем украинской армии оказалась западная окраина Донецка – поселки Луганское и Александровка. Под Донецком, в районе оккупированной Марьинки (1 км до линии соприкосновения), разведка зафиксировала прибытие группы 30 иностранных наемников из частных военных компаний. В район Курахово, для проведения зачисток среди мирного населения, согласно разведданным, «прибыло около трехсот человек из СБУ».

Интенсивным обстрелам, как отметил Басурин, подверглись и пригороды Горловки, а именно поселки Зайцево и Железная Балка. Кроме этого, согласно разведданным, неподалеку города, в оккупированном ВСУ поселке Шумы зафиксировано прибытие 11 БТРов.

По данным командования, сохраняется напряженная обстановка на юге Республики. Так, под обстрелами вновь оказались села Коминетрново, Ленинское, Саханка и Дзержинское. На южном участке фронта, в районе оккупированного поселка Травневое, разведка установила прибытие и расселение личного состава подразделения из состава 46 батальона спецназначения ВСУ. Кроме того, как добавил замкомандующего, в оккупированных украинскими силовиками южных селах Чермалык и Мирное было выявлено прибытие четырех грузовых автомобилей с боеприпасами и прибытие снайперов из состава 501 отдельной бригады морской пехоты, сообщают «Новости Донецкой Республики».