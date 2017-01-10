Информационно-аналитическое сетевое издание
вторник, 10 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

ВСУ за сутки 521 раз обстреляли территорию ДНР

09.01.2017 - 14:12

Украинские силовики за минувшие сутки 521 раз обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Преступные силы Украины за прошедшие сутки 521 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики три танковых снаряда, 64 мины калибрами 120 и 82 мм, а также 316 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие», — сказал он.

Под огнем украинской армии оказалась западная окраина Донецка – поселки Луганское и Александровка. Под Донецком, в районе оккупированной Марьинки (1 км до линии соприкосновения), разведка зафиксировала прибытие группы 30 иностранных наемников из частных военных компаний. В район Курахово, для проведения зачисток среди мирного населения, согласно разведданным, «прибыло около трехсот человек из СБУ».

Интенсивным обстрелам, как отметил Басурин, подверглись и пригороды Горловки, а именно поселки Зайцево и Железная Балка. Кроме этого, согласно разведданным, неподалеку города, в оккупированном ВСУ поселке Шумы зафиксировано прибытие 11 БТРов.

По данным командования, сохраняется напряженная обстановка на юге Республики. Так, под обстрелами вновь оказались села Коминетрново, Ленинское, Саханка и Дзержинское. На южном участке фронта, в районе оккупированного поселка Травневое, разведка установила прибытие и расселение личного состава подразделения из состава 46 батальона спецназначения ВСУ. Кроме того, как добавил замкомандующего, в оккупированных украинскими силовиками южных селах Чермалык и Мирное было выявлено прибытие четырех грузовых автомобилей с боеприпасами и прибытие снайперов из состава 501 отдельной бригады морской пехоты, сообщают «Новости Донецкой Республики».

Больше материалов по теме

09.01 - 14:25 ВСУ обстреляли село Безыменное на юге ДНР
09.01 - 12:38 ВСУ обстреляли из минометов село Ленинское
08.01 - 13:53 ЛНР: Иностранные инструктора для ВСУ прибыли в Донбасс
08.01 - 13:50 ВСУ за сутки 491 раз обстреляли территорию ДНР
08.01 - 09:47 ВСУ обстреляли села на юге ДНР
Новая радость от собственного поражения
16.12 - 16:41 Происшествия
И опять - "ура!", "классно!" и "супер!" по поводу разбитой техники
Трофейная техника
06.12 - 10:43 Происшествия
с военного парада Дня независимости Украины
"Кладбище"
25.11 - 14:18 Происшествия
Похоронили своих "200-х" бульдозером...
ПолитикаБольше материалов
Окопная война Донбасса
Отдел информации
Как будем брать города
Константин Щемелинин
Качели 2017-го
Дмитрий Стешин
Украина: война после войны
Владислав Гулевич
Русский год Донбасса
Андрей Бабицкий
Победа Донбасса неизбежна
Геннадий Дубовой
Колесо историиБольше материалов
Бог пришел на землю
Иоанн Златоуст
Незабытые солдаты империи
Руслан Устраханов
Когда не слушают святых
То мгла безумия застилает страну
Александр Гончаров
Попытка осмысления Катастрофы
Задача - создание ядра соборного организма России
о. Николай (Лызлов)
БлогиЕще
Когда стыдно за иерархов
Церковный аккорд в "украинизации" Белоруссии
Егор Друм
Будьте русскими в новом году
Уважают только сильных русских и сильную Россию
Отдел информации
ПроисшествияЕще
День памяти Владимира Сухомлина
4 января 2003 года был жестоко убит журналист Владимир Сухомлин
Александр Владимиров
Дело Карауловой: 4 вместо 14
Мягкость к поклонникам "джихада" может обернуться большой кровью
Руслан Устраханов
ОбществоЕще
Свет Отца и шелуха прагматиков
Демократические бредни и монархическая реальность
Александр Гончаров
Слово о русских
Надеемся на Бога! Надеемся на Россию! А больше и надеяться не на кого!
Алексей Сокольский
ЭкономикаЕще
Беднейшая страна Европы
Киев оттягивает похороны Украины
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования